Дворец Чираган проверяют на предмет бомбы перед переговорами России и Украины

Дворец Чираган в Стамбуле, где должны пройти переговоры России и Украины, проверяют на наличие взрывчатки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Территорию обследовали кинологи с собаками и специалисты, у входа в здание поставили турникеты, всех проходящих тщательно проверяют. На территорию мероприятия журналистов не пустили.

Встреча российских и украинских представителей должна пройти в 13:00 по московском времени. Делегацию России возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в состав входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая. По словам Дмитрия Пескова, цель переговоров — устранение причин конфликта и защита интересов России.

Делегация прибыла 15 мая, но встреча не состоялась. Переговоры прошли на следующий день и длились около двух часов. Мединский сообщил, что стороны договорились представить свои варианты возможного перемирия и выразил готовность России продолжать диалог.