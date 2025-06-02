Президент Украины Владимир Зеленский — это террорист, и обращаться с ним нужно как с террористом. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Безусловно, Зеленский — террорист. И к нему должны применяться соответствующие действия, ибо будет хуже. В современном мире существует множество способов борьбы с терроризмом», — отметил парламентарий.

Ранее Дмитрук высмеял президента Украины после его слов о повестке переговоров с россией в Стамбуле. Зеленский заявил, что не знает тем, которые будут обсуждать делегации, на что депутат спроси: «Да кто ты такой, чтобы знать?».

Парламентарий считает, что Зеленский является преградой и первопричиной невозможности заключения мирного соглашения с Россией. Пока Зеленский у власти, никакие мирные инициативы не сработают, но глава киевского режима сам никогда не уйдет в отставку.