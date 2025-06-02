Риттер: Зеленский — проект британских спецслужб, они ведут переговоры за него

Великобритания осуществляет жесткий контроль над президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что не доверяет ему и опасаются его самостоятельности. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

Аналитик отметил, что советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл сопровождает Зеленского в переговорном процессе, чтобы вовремя направить его действия в нужное для Британии направление.

«Зеленский — это проект британских спецслужб, и все заметили, как они срочно отправили в Стамбул Пауэлла, чтобы он нянчился с ним. Потому что они не могут доверить ему переговоры без куратора», — подчеркнул эксперт.

Риттер подчеркнул, что украинскому лидеру не позволяют вести переговоры без непосредственного кураторства со стороны Лондона. По мнению аналитика, это доказывает отсутствие у Украины собственной позиции по урегулированию конфликта.

Все ключевые решения, касающиеся военных действий и дипломатии, принимаются западными странами, а украинское руководство лишь выполняет указания. Об этом свидетельствуют последние события вокруг переговорного процесса.

Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют в стратегическом обзоре вопросов обороны рассматривать Россию как «непосредственную и насущную угрозу». При этом Китай характеризуют как «изощренную и затяжную проблему», а Северную Корею называют «региональным нарушителем».