Украинская делегация добрала людей ко второму раунду переговоров с Россией

Во встрече в Стамбуле участвуют 12 членов делегации РФ и 14 со стороны Украины

Участниками второго раунда переговорного процесса по вопросу урегулирования конфликта на Украине стали 26 человек. Российская делегация, как и во время первой встречи, состоит из 12 переговорщиков, в то время как к украинской стороне добавили еще двух человек. Об этом соогбщило РИА «Новости» .

«Ко второму раунду состав российской делегации остался неизменным, а украинской — расширен до 14 человек», — сообщило агентство.

Встреча между российской и украинской сторонами проходит во дворце Чираган, построенном в XVIII веке на берегу Босфора. Перед началом переговоров участников заседания поприветствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Российская делегация состоит из заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина. Возглавляет переговорную группу помощник президента России Владимир Мединский.