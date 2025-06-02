02 июня 2025 14:13 Факел на берегу Босфора. Все, что известно о месте встречи делегаций России и Украины 0 0 0 Фото: Дворец Чираган. Martin Siepmann / www.globallookpress.com Интересное

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Вторая в этом году встреча представителей России и Украины назначена во дворце Чираган в Стамбуле. В прошлом он был резиденцией османских султанов, а ныне — фешенебельный отель на набережной Босфора, неподалеку от предыдущего места переговоров — дворца Долмабахче. Все подробности — в материале 360.ru.

Дворец Чираган Все началось в XVIII веке: визирь Ибрагим Невшехерли стал не просто фаворитом султана Ахмеда III, а мужем его старшей дочери, 14-летней принцессы Фатьмы-султан. Влюбленный супруг решил построить для своей жены достойный ее особняк на берегу Босфора. Ну, не сам строил, конечно, но согласовал и оплатил все работы. Здание быстро приобрело славу самого шикарного на набережной. Оно утопало в цветущих тюльпанах, а вечером освещалось множеством разноцветных ламп. Казалось, особняк попал в Стамбул из сказок «Тысячи и одной ночи». Собственно, потому дворец и назвали «Чираган», что в переводе с турецкого означает «пламя» или «факел».

Фото: Старый дворец Чираган, 1840 год / Публичное достояние

Супруги устраивали там множество развлекательных мероприятий, эти вечеринки и званые вечера мечтали посетить все сливки высшего общества. Но во второй половине XIX века среди османских правителей появилась мода строить свои дворцы, а не использовать серали предков. Вот и султан Абдул-Азиз решил отстроить собственные хоромы по примеру брата Абдул-Меджида — того самого, при котором появился дворец Долмабахче.

Султан повелел снести Чираган и на его месте возвести новое, еще более прекрасное здание. Это традиционно доверили архитекторам армянской династии Бальянов: проектировал дворец Нигогайос, а потом строил четыре года, с 1863-го по 1867-й, вместе со своими сыновьями. Отделка продолжалась до 1872 года.

Интересно Нигогайос Бальян был старшим из четырех сыновей придворного архитектора Карапета Бальяна. Учился у отца и в Париже, по возвращении открыл в Стамбуле школу, в которой обучал техникам западной архитектуры. Вместе с Карапетом строил дворец Долмабахче. Нигогайос Бальян был старшим из четырех сыновей придворного архитектора Карапета Бальяна. Учился у отца и в Париже, по возвращении открыл в Стамбуле школу, в которой обучал техникам западной архитектуры. Вместе с Карапетом строил дворец Долмабахче.

Фото: Слева направо: Нигогайос и Карапет Бальяны / Публичное достояние

Здание унаследовало имя Чираган. Все убранство выдержали в гармоничном переплетении европейского и османского стилей. Внутренние стены и крышу сделали из дерева, внешние — из цветного мрамора. Также мраморный мост был перекинут к холму, где располагался соседний дворец Йылдыз работы итальянского архитектора Раймондо д’Аронко. Султан Абдул-Азиз очень любил животных, особенно тигров и львов. И рядом с основным зданием дворца появились «Дом оленя» и «Дом льва». В садах Чирагана расположились изготовленные на заказ бронзовые и мраморные статуи, а также вазы из Франции.

Фото: Joachim Hiltmann / www.globallookpress.com

Отдельной жемчужиной дворца стали его невероятные двери из дерева и перламутра. Каждая из них стоила тысячу золотых монет и считалась изысканным произведением искусства. Одна даже досталась в подарок немецкому императору Вильгельму II, который, будучи в гостях у султана, уж очень восхищался искусной работой.

Фото: www.globallookpress.com

Дворец Чираган сегодня Абдул-Азиз недолго прожил в своем великолепном дворце: султана нашли мертвым в одном из залов 30 мая 1876 года. Сменивший его племянник Мурад V пожил там дольше, но провел у власти лишь 93 дня и был свергнут братом Абдул-Хамидом II. Неудачливого правителя оставили в Чирагане под домашним арестом до самой смерти в 1904-м. После большого ремонта в ноябре 1909-го во дворце успел позаседать парламент Османской империи. Но на этом все кончилось: 19 января 1910 года из-за неисправной электропроводки на крыше случилось короткое замыкание и здание за несколько часов сгорело дотла.

Фото: Публичное достояние

Вместе с ним пропало немало произведений искусства, в том числе несколько картин Рембрандта и Айвазовского, а также тысячи книг из знаменитой библиотеки султана Мурада V. Чудом удалось спасти от огня сады. Развалины былого величия с видом на Босфор лежали нетронутыми почти 80 лет. Наконец, в 1989 году, историческими останками заинтересовались японские бизнесмены. Они вложили огромные суммы денег и оперативно отстроили на пепелище шикарный отель Ciragan Palace. Он не имеет ничего общего с историческим Чираганом. Зато ночь в «султанских апартаментах» стоит около 35,5 тысячи долларов США.