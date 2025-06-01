Мединский рассказал о настрое перед переговорами с Украиной

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в Стамбул в хорошем настроении

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что прилетел на переговоры с представителями Украины в Стамбул с положительным настроем. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом РИА «Новости» . По его словам, он настроен на конструктивную работу.

Встреча делегаций России и Украины, как ранее сообщил источник агентства в МИД Турции, запланирована на понедельник, 2 июня, в 13:00 по московскому времени. Переговоры пройдут во дворце Чираган.

В составе российской делегации — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.