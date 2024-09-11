Президент Украины Владимир Зеленский не давал кому бы то ни было полномочий вести переговоры с Россией. Он заявил на пресс-конференции в Киеве, что не согласится на территориальные уступки, сообщило издания РБК-Украина .

Журналисты попросили политика прокомментировать сообщения американских СМИ о подготовке переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Катара и Турции, посвященных взаимному прекращению огня по энергетической инфраструктуре. Зеленский не подтвердил эту информацию и заявил, что не откажется от территорий и пленных.

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — сказал он.

Зеленский отреагировал также на слухи о том, что собственный мирный план для Украины подготовит канцлер Германии Олаф Шольц. Он усомнился в существовании такого документа.

Большинство украинцев поддержат мирное урегулирование конфликта с Россией, заявил «Известиям» историк Руслан Калинчук. Он предупредил, что если киевский режим решится на переговоры, страны Запада не допустят их проведения.