Страны — участницы саммита БРИКС в Нью-Дели призвали к реформированию системы глобального управления, соблюдению устава ООН и выразили поддержку Всемирной торговой организации. Украину в итоговой декларации ни разу не упомянули. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Итоговая декларация саммита БРИКС 2026 года состоит из 140 пунктов. Украина не упомянута ни на одной из 54-х страниц документа.

«Мы вновь заявляем о своей приверженности реформированию и совершенствованию системы глобального управления», — заявили подписавшиеся страны.

Члены БРИКС также подтвердили приверженность уставу ООН, поддержали ВТО и призвали обеспечить более активное участие стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна в глобальных процессах. Они также отметили, что на пост генсека ООН ни разу не избиралась женщина.

Саммит БРИКС прошел в Индии с участием 10 стран — членов и нескольких партнеров организации. Следующий съезд состоится в Китае.