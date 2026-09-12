Си Цзиньпин: Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС

Китай в 2027 году возьмет на себя председательство в БРИКС и организует 19-й саммит объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров в Нью-Дели.

«Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединения», — объявил китайский лидер.

Нынешний саммит проходит в индийской столице 12 и 13 сентября. Лидеры стран обсуждают дальнейшее развитие объединения и взаимодействие участников.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индонезия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и ЮАР. На государства объединения приходится почти половина населения планеты и около 40% мирового ВВП.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал на гармоничное сотрудничество государств-членов БРИКС и их общее видение выстраивания международных отношений. Сообщество также открыто к принятию новых участников.