Путин заявил, что однополярная система уходит в прошлое

Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, сообщило РИА «Новости» .

По словам главы государства, формирование многополярного мира идет не без сложностей. Этот процесс встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», — заявил президент России.

Путин добавил, что в условиях формирования нового миропорядка важно вовлекать как можно большее количество государств в управление ключевых международных политических и экономических структур. Он подчеркнул, что такая совместная работа поможет найти ответы на вызовы и угрозы безопасности и стабильности.

Путин прибыл в Индию в пятницу с трехдневным рабочим визитом. Он принимает участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели 12–13 сентября.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасными попытки сохранить однополярный мир.