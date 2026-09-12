Путин заявил, что однополярная система уходит в прошлое
Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. Об этом президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, сообщило РИА «Новости».
По словам главы государства, формирование многополярного мира идет не без сложностей. Этот процесс встречает сопротивление тех, кто делит мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».
«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», — заявил президент России.
Путин добавил, что в условиях формирования нового миропорядка важно вовлекать как можно большее количество государств в управление ключевых международных политических и экономических структур. Он подчеркнул, что такая совместная работа поможет найти ответы на вызовы и угрозы безопасности и стабильности.
Путин прибыл в Индию в пятницу с трехдневным рабочим визитом. Он принимает участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели 12–13 сентября.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасными попытки сохранить однополярный мир.