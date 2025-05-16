Украина назвала приоритетный вопрос на предстоящий переговорах с Россией в Стамбуле

Главным вопросом для обсуждения на предстоящих российско-украинских переговорах киевские власти считают возможность прекращения огня. Об этом заявило агентство Reuters .

«Киев рассматривает прекращение огня в качестве приоритета для переговоров с Россией», — сообщили журналисты.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были состояться вчера, 15 мая. Несмотря на то, что российская делегация ожидала своих визави с утра, встречи так и не произошло.

Сегодня в офисе президента Реджепа Тайипа Эрдогана запланированы две трехсторонние встречи с участием сначала Турции, США, Украины, а потом Турции, России и Украины. Первые переговоры завершились спустя час.

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров провели встречу с западными чиновниками в замке Долмабахче.