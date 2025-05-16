Ермак и Умеров встретились с представителями США и европейскими советниками в Турции

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров провели в Стамбуле встречу с западными и американскими чиновниками. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило украинское издание «Общественное» .

«В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Ермака, министра иностранных дел Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом», — рассказали журналисты.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были пройти вчера, 15 мая. Встреча не состоялось, несмотря на то, что российская делегация ожидала визави из Украины с утра.

Сегодня в в офисе президента Реджепа Тайипа Эрдогана проведут две трехсторонние встречи с участием Турции, США, Украины, а также Турции, России и Украины. США на переговорах представит директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон. Также в Стамбул прилетел государственный секретарь Марко Рубио.