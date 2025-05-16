Переговоры Турции, США и Украины закончились в Стамбуле

Трехсторонние переговоры между Турцией, США и Украиной завершились в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое Министерство иностранных дел.

«Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились», — сказал он.

Диалог продлился больше часа.

До этого стало известно, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров встретились с западными чиновниками в замке Долмабахче.

Как сообщила ВГТРК, встреча кончилась, представители американской и турецкой делегации уже начали покидать офис. Скоро туда должны прибыть российские дипломаты. Начало переговоров запланировано примерно в 12:45.

Вчера, 15 мая, должны были пройти первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Однако встреча не состоялась, причина связана с логистическими проблемами.