Названо время новой встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая

Anadolu: украинская и российская делегации встретятся в Стамбуле в 12:30

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле начнутся в 12:30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщило агентство Anadolu .

«Сегодня в Стамбуле состоятся две трехсторонние встречи с участием Турции, США, Украины, а также Турции, России и Украины», — рассказали журналисты.

Источник агентства в МИД Турции сообщил, что обе встречи пройдут в офисе президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сначала украинская делегация поучаствует в переговорах с США и Турцией. Их начало назначено на 10:45 утра.

После первой встречи, в 12:30 запланировано начало переговоров представителей Турции, России и Украины.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были состояться вчера, 15 мая. Инициатором выступил президент Владимир Путин. Однако встречи не состоялось, несмотря на то, что российская делегация ожидала визави из Украины с утра.