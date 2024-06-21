Украина импортировала рекордное количество электроэнергии

Из-за плохого состояния собственной инфраструктуры Украина увеличила объем закупок электроэнергии за границей до максимума с 2022 года. В мае государство потратило на эти нужды почти вдвое большую сумму, чем в апреле, сообщило РИА «Новости» .

Агентство проанализировало отчеты украинской таможни за период с 2009 года. В апреле 2024 года страна закупила электроэнергию на 20,5 миллиона долларов, в мае — на 35,1 миллиона, то есть траты на электричество увеличились в 1,7 раза. В последний месяц лета 2023 года Украина импортировала электроэнергию на сумму 5,5 миллиона долларов.

Расходы государства в минувшем мае стали максимальными за последние два года. Электроэнергию на более крупную сумму Украина закупала лишь трижды — в декабре 2019 года, январе и феврале 2022 года.

Украина лишилась более половины объема электрогенерации. Норвегия пообещала помочь стране с восстановлением инфраструктуры, а президент Владимир Зеленский предложил перейти на солнечную энергию.