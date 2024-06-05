Энергетика Украины потеряла свыше половины вырабатывающих мощностей

FT: более половины вырабатывающих мощностей энергетики Украины выведено из строя

Энергетика Украины лишилась свыше половины всех вырабатывающих мощностей. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Россия сумела вывести из строя порядка половины всей электрогенерации Украины. Мощность электростанций страны под шквалом атак упала ниже двадцати гигаватт», — отметили журналисты.

По данным источника, до начала боевых действий киевский режим располагал мощностями генерации в 55 гигаватт. При этом только 1 июня 2024 года республика лишилась выработки электроэнергии на 1,2 гигаватта.

«Мы должны готовиться к жизни в темноте и холоде»», — пожаловался авторам материала собеседник.

Утром в среду, 5 июня, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сигнал об опасности прозвучал во всех областях страны. В течение ночи сирены также срабатывали в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях.