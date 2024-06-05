Энергетика Украины потеряла свыше половины вырабатывающих мощностей
FT: более половины вырабатывающих мощностей энергетики Украины выведено из строя
Энергетика Украины лишилась свыше половины всех вырабатывающих мощностей. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Россия сумела вывести из строя порядка половины всей электрогенерации Украины. Мощность электростанций страны под шквалом атак упала ниже двадцати гигаватт», — отметили журналисты.
По данным источника, до начала боевых действий киевский режим располагал мощностями генерации в 55 гигаватт. При этом только 1 июня 2024 года республика лишилась выработки электроэнергии на 1,2 гигаватта.
«Мы должны готовиться к жизни в темноте и холоде»», — пожаловался авторам материала собеседник.
Утром в среду, 5 июня, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сигнал об опасности прозвучал во всех областях страны. В течение ночи сирены также срабатывали в Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Полтавской областях.