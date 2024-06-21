Зеленский пообещал перевести энергетику Украины на энергию Солнца

На фоне значительной потери генерации электроэнергии Украина будет использовать альтернативные варианты, в том числе солнечный источник энергии. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.
«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии», — сказал он.
По словам Зеленского, достройка всех защитных сооружений для энергетики, требует четких сроков завершения работ. Он призвал исполнителей «ускоряться на каждом уровне».