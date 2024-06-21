Зеленский пообещал перевести энергетику Украины на энергию Солнца

Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

На фоне значительной потери генерации электроэнергии Украина будет использовать альтернативные варианты, в том числе солнечный источник энергии. Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

«Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии», — сказал он.

По словам Зеленского, достройка всех защитных сооружений для энергетики, требует четких сроков завершения работ. Он призвал исполнителей «ускоряться на каждом уровне».

Украина потеряла из-за повреждений объектов энергетики девять гигаватт генерации энергии — это 80% тепловой и около 30% гидрогенерации. Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал населению экономить электричество. Украинские госучреждения уже попросили отказаться от использования наружного освещения.

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