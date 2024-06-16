Норвегия выделит 103 миллиона долларов на восстановление украинской энергетики

Норвегия направит 103 миллиона долларов на ремонт энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. Его процитировала пресс-служба правительства.

«Мы находимся в тесном диалоге с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. <…> Важно начать работу по восстановлению инфраструктуры как можно скорее, до наступления зимы», — подчеркнул премьер.

В Норвегии рассчитывают, что предоставленная помощь позволит отчасти смягчить ущерб, нанесенный энергетике Украины, и обеспечить ее электроснабжение.

Около 11 миллионов долларов направят в Программу развития ООН, которая и распределит их. На эти средства можно будет восстановить энергетические объекты в Харьковской области — возобновится подача электричества в роддома и операционные отделения семи больниц.

В 2023 году сумма, выделенная Норвегией на поддержку украинской энергетической системы, была больше: 179 миллионов долларов.

К началу июня 2024 года энергетика Украины лишилась более чем половины всех вырабатывающих мощностей.