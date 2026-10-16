Украина должна более 6,5 млрд долларов иностранным кредиторам в 2027 году

Украина обязана перевести зарубежным кредиторам 6,674 миллиарда долларов в 2027 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на график платежей минфина страны.

В документах сказано, что в следующем году Украине нужно выплатить 3,335 миллиарда долларов в счет погашения основной суммы государственного долга. Дополнительно 3,339 миллиарда необходимо направить на обслуживание внешних займов.

При этом речь идет только о начислениях, добавленных в платежный календарь. В графике нет данных о полной сумме госдолга страны, которая по итогам августа выросла до 215,55 миллиарда долларов.

Ранее во французской газете Le Monde заявили о растущем непонимании в Брюсселе на фоне новых запросов Украины о дополнительном финансировании. Журналисты отметили, что некоторые чиновники ЕС сравнивают помощь киевскому режиму с «поливом пустыни».