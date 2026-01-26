Переговоры России и Украины продолжатся на следующей неделе

Песков анонсировал встречу России, США и Украины в Абу-Даби на следующей неделе

Новый раунд переговоров делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию состоится на следующей неделе в Абу-Даби. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Я точно сейчас дату не могу сказать», — сказал пресс-секретарь президента России на брифинге.

Песков добавил, что в Кремле положительно оценили прошедшие переговоры делегаций в ОАЭ.

«Было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность контактов. Если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, нужно конструктивно говорить», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не станет обсуждать повестку на двухдневных встречах.

«Ни для кого не секрет, что территориальный вопрос имеет принципиальную значимость», — заключил Песков.

Западные СМИ заявляли, что состоявшиеся трехсторонние переговоры дают возможности для личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.