Вода в ступе. Почему в конфликте на Украине дипломатия не работает?
Трехсторонние переговоры Россия — Украина — США, прошедшие на выходных в Абу-Даби, закончились решением продолжить их ровно через неделю, 1 февраля. Собственно говоря, на этом обсуждение очередной попытки завершить конфликт политико-дипломатическими методами можно было бы и закончить. Результат по-прежнему околонулевой. Чего воду в ступе толочь?
Но прежде чем в сердцах махнуть рукой на еще один безрезультатный раунд переговоров, стоит разобраться, почему не получается сдвинуть их с мертвой точки. Формально едва ли не единственным камнем преткновения в украино-российских спорах остается судьба Донбасса. Москва требует полностью очистить его территорию от присутствия там ВСУ.
Украина в лице Владимира Зеленского выступает категорически против, пафосно заявляя, что не откажется ни от клочка земли по доброй воле. То, что киевский режим восемь лет подряд эту самую землю утюжил артиллерийскими обстрелами и ковровыми бомбометаниями, в расчет предлагается как бы не брать. Подумаешь!
В свою очередь, США, играя роль третейского судьи, тоже «как бы» непричастного к происходящему, готовы в целом согласиться с требованием России. Однако не спешат давить на Киев с тем, чтобы тот перестал артачиться. Вот и происходит затык.
Это то, что лежит на поверхности. Теперь посмотрим вглубь. А там со всей очевидностью вырисовывается более понятная картина.
Зеленский — точнее, весь киевский режим, а равно и его кураторы из Лондона и Брюсселя — не заинтересован в прекращении конфликта ни при каких условиях. До Киева, столицы Украины, еще очень далеко (а самому Зеленскому ничто не угрожает), добиваться целей СВО военным путем Россия может еще очень долго, с каждым годом на этом пути теряя людей и ресурсы.
В этой ситуации гонка со временем не в нашу пользу. Украина в итоге исчезнет со всем, но что нам от этого? Мы воюем, по сути, не с ней, а Западом, который, увы, кроме экономического, иного ущерба не получает. Так что все очевидно.
Значит, не будь «проблемы Донбасса», Киев ухватился бы за какой-то иной повод, чтобы оттягивать момент окончания военного конфликта. И так до бесконечности.
Штаты, играя в эдакого «доброго полицейского», хоть объективно мечтают побыстрее выпутаться и переключиться на сдерживание Китая, все же хотят сделать это на своих условиях, при которых Россия не получает желаемого (или получает, но в сильно ограниченном виде), Украина (большая часть) остается под фактическим протекторатом США. Обе стороны еще и оказываются должны Вашингтону, милостиво их помирившему.
Наконец, мы, как бы сложно порой ни было, просто не можем закончить СВО, не добившись победы. Не славы ради, а исключительно потому, что на кону, без преувеличения, судьба и само существование России.
Вот и получается, что пока одни не хотят, а другие не могут, третьим, то есть нам, придется добиваться своего потом и кровью. Впрочем, уже не впервые в нашей истории, особенно когда дипломатия фактически бессильна.