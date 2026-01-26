Вода в ступе. Почему в конфликте на Украине дипломатия не работает?

Трехсторонние переговоры Россия — Украина — США, прошедшие на выходных в Абу-Даби, закончились решением продолжить их ровно через неделю, 1 февраля. Собственно говоря, на этом обсуждение очередной попытки завершить конфликт политико-дипломатическими методами можно было бы и закончить. Результат по-прежнему околонулевой. Чего воду в ступе толочь?

Но прежде чем в сердцах махнуть рукой на еще один безрезультатный раунд переговоров, стоит разобраться, почему не получается сдвинуть их с мертвой точки. Формально едва ли не единственным камнем преткновения в украино-российских спорах остается судьба Донбасса. Москва требует полностью очистить его территорию от присутствия там ВСУ.

Украина в лице Владимира Зеленского выступает категорически против, пафосно заявляя, что не откажется ни от клочка земли по доброй воле. То, что киевский режим восемь лет подряд эту самую землю утюжил артиллерийскими обстрелами и ковровыми бомбометаниями, в расчет предлагается как бы не брать. Подумаешь!

В свою очередь, США, играя роль третейского судьи, тоже «как бы» непричастного к происходящему, готовы в целом согласиться с требованием России. Однако не спешат давить на Киев с тем, чтобы тот перестал артачиться. Вот и происходит затык.

Это то, что лежит на поверхности. Теперь посмотрим вглубь. А там со всей очевидностью вырисовывается более понятная картина.