Уход Зеленского превратил ужин лидеров ЕС в спор об Украине

Euractiv: Зеленский сорвал ужин лидеров ЕС после ухода с мероприятия

Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский покинул торжественный ужин лидеров Евросоюза в Брюсселе, после чего участники отошли от обсуждения Китая и перешли к спорам об украинском конфликте. Об этом сообщил Euractiv.

По данным издания, Зеленский пробыл на мероприятии недолго и неожиданно ушел. После этого лидеры ЕС спорили о конфликте на Украине почти до 23:00, хотя изначально планировали обсудить стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике.

Обозреватели отметили, что участники ужина не сошлись во мнениях о том, кто мог бы возглавить возможные переговоры с Россией.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе 18–19 июня. Его участники впервые с 2023 года единогласно приняли заявление по Украине. Ранее Венгрия отказывалась подписывать такие документы, а иногда к ней присоединялась и Словакия.

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