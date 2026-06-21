Уход Зеленского превратил ужин лидеров ЕС в спор об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский покинул торжественный ужин лидеров Евросоюза в Брюсселе, после чего участники отошли от обсуждения Китая и перешли к спорам об украинском конфликте. Об этом сообщил Euractiv .

По данным издания, Зеленский пробыл на мероприятии недолго и неожиданно ушел. После этого лидеры ЕС спорили о конфликте на Украине почти до 23:00, хотя изначально планировали обсудить стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике.

Обозреватели отметили, что участники ужина не сошлись во мнениях о том, кто мог бы возглавить возможные переговоры с Россией.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе 18–19 июня. Его участники впервые с 2023 года единогласно приняли заявление по Украине. Ранее Венгрия отказывалась подписывать такие документы, а иногда к ней присоединялась и Словакия.