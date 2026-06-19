Впервые с 2023 года саммит ЕС единогласно принял заявление по Украине

Участники саммита ЕС в Брюсселе впервые с 2023 года единогласно приняли заявление по Украине. Об этом сообщил ТАСС .

В декларации ЕС содержится 18 пунктов. Они фактически повторяют набор прежних требований к России и обещаний Украине. Только раньше Венгрия отказывалась подписывать такие документы, а иногда и Словакия вместе с ней.

Теперь в Будапеште сменилась власть, а Еврокомиссия разблокировала для Венгрии 16,4 миллиарда евро. Эти деньги раньше были заморожены из-за политики бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Участники саммита ЕС пообещали Киеву деньги и оружие для продолжения боевых действий, политическую поддержку, гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения конфликта. Кроме того, лидеры ЕС заявили о разработке новых санкций против России и призвали к принятию 21-го санкционного пакета.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что настоял на исключении из декларации пункта об ускоренном принятии Украинцы в состав союза.