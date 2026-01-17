Угрозы США за учения в Гренландии возмутили Макрона

США не вправе вводить пошлины против европейских стран за военные учения в Гренландии. Если угрозы Белого дома подтвердятся, последует жесткий ответ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X .

«Угрозы пошлинами неприемлемы и недопустимы в данном контексте», — сказал он.

Макрон призвал уважать европейский суверенитет. В случае, если Штаты введут пошлины, страны Европы, по его словам, дадут единый и скоординированный ответ.

Президент США Дональд Трамп уже утвердил повышение пошлин для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в два этапа, в феврале и июне. Они сохранятся, пока страны не согласятся на продажу Гренландии.

Ранее европейские члены НАТО объявили об отправке военных на остров. Некоторые страны командируют на учения всего по несколько офицеров, в общей сложности дополнительные силы составят всего 34 человека.