Трамп ввел пошлины в 10% против восьми стран Европы из-за Гренландии

Американский президент Дональд Трамп принял решение повысить пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Об этом он объявил в соцсети Truth Social.

С 1 февраля пошлины увеличат до 10%, а с 1 июня — уже до 25%. Меры в отношении европейских государств связаны с ситуацией вокруг Гренландии.

По словам Трампа, пошлины будут взимать, пока не удастся достичь сделки по полной и окончательной покупке острова.

Ранее в Европе заявили о плане Б в случае захвата Гренландии. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, такое развитие событий может обернуться распадом НАТО.