Стоимость Гренландии выросла более чем в 420 раз за 80 лет

Стоимость Гренландии, принадлежащей сейчас Дании, выросла более чем в 421 раз с 1946 года, когда президент США Гарри Трумэн пытался выкупить остров. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировавшее открытые данные.

Агентство напомнило, что после окончания Второй мировой войны американцы уже предлагали Копенгагену заплатить 100 миллионов долларов золотом за остров. В современным реалиях сделка Трумэна оценивалась бы в 1,6 миллиарда долларов (более 124 миллиардов рублей).

Информацию об этом скрывали до 1991 года. В нынешних реалиях, как сообщил ранее телеканал NBC со ссылкой на оценщиков, США бы пришлось заплатить датским властям не менее 700 миллиардов долларов.

Агентство подсчитало, что за последние 80 лет стоимость острова выросла более чем в 421 раз по американской оценке.

Президент США Дональд Трамп заинтересовался Гренландией по ряду причин: конкуренция с Россией и Китаем за Арктику, богатые природные ресурсы острова (уран, нефть, золото и другие) и его неспособность самостоятельно себя защитить. Датские власти раньше считали заявления главы Белого дома шуткой и абсурдом, но многое изменилось к началу 2026 года.

Ранее Трамп сообщил, что США начали переговоры с НАТО, касающиеся Гренландии.