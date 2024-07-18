Угрозы нет. В Кремле успокоили Евросоюз

Песков: Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе

Россия не несет никакой угрозы для стран Европейского союза. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Россия не представляет и не представляла ни для кого в Евросоюзе никакой угрозы. На Украине мы защищаем свои интересы», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России оценил идею председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу создания оборонного союза в ЕС.

«Видимо, госпожа фон дер Ляйен сообщила о смене приоритетов и придании сообществу военной окраски», — добавил он.

Ранее Песков заявил, что для Европы наступили далеко не лучшие времена, по его словам, континент буквально «трещит по швам и повторение истории неизбежно». Также пресс-секретарь Путина отмечал, что у России есть все возможности, чтобы сдерживать размещаемые в Европе американские ракеты.