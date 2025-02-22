Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал угрозы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок разорвать связи с США. Он разместил ироничный комментарий в социальной сети X .

Журналист процитировал заявление Бербок с призывом усилить давление на Соединенные Штаты для того, чтобы они смогли почувствовать, что потеряют в случае применения Германией политики Zeitenwende («Смена эпохи»), в рамках которой ФРГ разорвали отношения с Россией в 2022 году.

«У Соединенных Штатов теперь огромные проблемы», — иронично добавил он свой комментарий к цитате, акцентируя слово «огромные».

Ранее Бербок выступила с критикой в адрес России и заявила о ее якобы причастности к диверсиям, которые недавно произошли в ФРГ. Так, дипломат связала с РФ случаи, когда неизвестные забивали в Германии выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной.