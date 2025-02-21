Политика Zeitenwende. Германия пригрозила США разрывом связей

Бербок: ФРГ может разорвать отношения с США, как раньше разорвала из с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на Соединенные Штаты и предложила применить к ним политику Zeitenwende — так ФРГ разорвали отношения с Россией в 2022 году. Об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме. Ее слова привело новостное агентство DPA .

Заявление прозвучало на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о президенте Владимире Зеленском и Украине после переговоров России и Соединенных Штатов, которые во вторник прошли в Эр-Рияде.

По словам Бербок, Германии нужно колебаний и промедлений применить к США политику, называемую с подачи канцлера ФРГ Олафа Шольца словом Zeitenwende, которое в переводе означает «смена эпохи». Прежде в рамках такой политики Германия в одностороннем порядке разорвала все связи с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

Несмотря на эти резкие слова, Бербок все же призвала подождать и посмотреть, как будут развиваться события в дальнейшем, так как «решение еще не принято».

«Мы усилим давление на США, чтобы они понимали, что они очень многое потеряют, если прекратят поддерживать либеральные демократии Европы», — подчеркнула она, добавив, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире в обход Украины и ЕС.

Ранее Трамп заявил, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. Также он добавил, что Зеленскому нет никакой необходимости участвовать в переговорах о завершении конфликта, потому что за три года он, участвуя в различных переговорах, так и не добился никаких результатов.