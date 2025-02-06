Бербок набросилась с критикой на Россию из-за диверсий с монтажной пеной в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с критикой в адрес России и заявила о ее якобы причастности к диверсиям, которые недавно произошли в ФРГ. Об этом сообщил N-tv .

Дипломат связала с Россией случаи, когда неизвестные забивали в Германии выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной.

«Уже давно стало ясно, что Кремль использует различные методы, чтобы попытаться дестабилизировать европейские демократии и дискредитировать непопулярные партии», — подчеркнула она.

Глава МИД добавила, что «под прицелом Кремля» может оказаться любой, кто поддерживает европейский порядок. Также она добавила, что российский след якобы можно обнаружить на выборах в других странах Евросоюза.

Ранее Бербок оказалась в центре скандала из-за того, что не пожала руку канцлеру Германии Олафу Шольцу. Она объяснила, что просто его не заметила. Дипломат с иронией добавила, что у нее нет глаз на затылке.