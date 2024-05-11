Угрозу большой войны с Россией увидели в риторике лидеров стран НАТО | 360°

Мир 11 мая 2024, 14:59 Угрозу большой войны с Россией увидели в риторике лидеров стран НАТО RS: агрессивные заявления Запада усилили угрозу столкновения НАТО и России РИА «Новости»

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Резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о конфликте на Украине стали причиной усиления эскалации между Россией и НАТО. Об этом в своей колонке для Responsible Statecraft написал обозреватель Коннор Эколс.

Он подчеркнул, что после заявлений европейских политиков Россия и Белоруссия объявили о военных учениях с использованием стратегических ядерных вооружений. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы также подчеркнул, что стратегические силы находятся в состоянии боевой готовности.

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Такое поведение вызвало тревогу у США, которые всячески старались избегать эскалации — она может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО. Но со стороны европейских лидеров такого понимания явно нет, и обстановка остается напряженной.

«Ситуация все больше напоминает спираль эскалации — международный термин, обозначающий, когда две стороны постепенно приближаются к прямой войне путем постепенных шагов, направленных на сдерживание», — заявил Эколс.

Автор подчеркнул, что вероятность масштабного противостояния между Россией и НАТО никогда не исчезала, но при этом и никогда не достигала такого накала. При этом перспектив для изменения ситуации пока нет. Поэтому вероятность того, что любая ошибка приведет к катастрофе, сильна как никогда.

Бывший военный разведчик США Скотт Риттер назвал учения российских войск со стратегическим ядерным оружием сигналом Путина, предупреждающим НАТО о последствиях от вмешательства в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Россия неоднократно говорила о недопустимости пересечения красных линий, но европейские лидеры, рассчитывающие на поддержку США, регулярно их нарушали.