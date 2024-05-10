«Заплатят свою цену». В США объяснили сигнал Путина Западу | 360°

Мир 10 мая 2024, 23:35 «Заплатят свою цену». В США объяснили сигнал Путина Западу Риттер: Путин послал Западу сигнал о готовности применить ядерное оружие РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Владимир Путин дал понять странам Запада, что Россия не потерпит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это», — пояснил он.

Реклама

По мнению Риттера, проведение Россией учений ядерных сил стало сигналом Западу о ее готовности применить любое необходимое оружие, чтобы защитить свои интересы.

Экс-разведчик напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала Европу, а она постоянно пересекала красные линии.

Накануне Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. Он заявил, что Россия готова поддерживать партнерские отношения со всеми государствами, если они разделяют ценности справедливости.