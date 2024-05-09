Путин объяснил цель отработки применения нестратегического ЯО | 360°

Армия 09 мая 2024, 11:57 Путин объяснил цель отработки применения нестратегического ЯО Путин назвал плановой отработку применения нестратегического ЯО РИА «Новости»

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Отработка российскими военными применения нестратегического ядерного оружия является плановой работой, в которой нет ничего необычного. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Это плановая работа, здесь нет ничего необычного», — сказал он.

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Ранее Минобороны сообщило, что по поручению Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с привлечением ВМФ, авиации и ракетных соединений Южного военного округа. Военные отработают применение нестратегического ядерного оружия.

В ведомстве подчеркивали, что учения направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности России в ответ на угрозы и провокационные заявления отдельных западных официальных лиц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил ранее, что мир как никогда близок к ядерной войне. По его словам, к эскалации ведут заявления западных политиков.