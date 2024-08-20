«Угроза демократии». Трамп рассказал о госперевороте в США

Демократическая партия устроила первый в истории Соединенных Штатов государственный переворот. Такое заявление сделал кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Демократы впервые в истории устроили в США переворот. <…> Демократы — угроза демократии», — высказался он.

По его словам, на выборах в США сложилась уникальная ситуация. Трамп уверенно заявил, что станет первым в истории Соединенных Штатов президентом, который победит сразу двоих кандидатов. При этом вице-президента и представителя Демократической партии Камалу Харрис «обыграть» легче, чем действующего главу Белого дома Джо Байдена, заметил он.

Кандидат в президенты вовсю готовится к дебатам со своей оппоненткой. Недавно Трамп прошел медосмотр. Он обещал обнародовать результаты пройденных им обследований и тестов на умственные способности.