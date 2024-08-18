Работу в «Макдоналдсе» выдали за преимущество Харрис перед Трампом

Вице-президент США Камала Харрис начинала карьеру в ресторане фастфуда и знакома с жизнью простых американцев. В отличие от нее бизнесмен Дональд Трамп не сможет даже подать мороженое, заявил губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщила газета The Independent .

Будучи кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, он выступил перед членами Американской федерации профсоюзов государственных, окружных и муниципальных служащих в Лос-Анджелесе. Уолц напомнил, что Харрис родилась в семье представителей среднего класса и в студенчестве подрабатывала в «Макдоналдсе».

«Можете ли вы просто представить себе Дональда Трампа, работающего в „Макдоналдсе“, пытающегося приготовить макфлури или что-то в этом роде? Он не смог бы управлять этой машиной, даже если бы это ему чего-то стоило», — сказал он.

По мнению Уолца, Харрис — более подходящий кандидат в президенты США, чем Трамп. Политик заявил, что она всегда отдавала должное деятельности профсоюзов и участвовала в их пикетах. Сам он похвастался тем, что на посту губернатора принял один из крупнейших в истории пакетов законов в поддержку трудящихся.

Харрис, заменившая действующего президента США Джо Байдена в предвыборной гонке, родилась в Окленде в семье иммигрантов из Индии. Она изучила политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, затем получила степень доктора права в колледже Калифорнийского университета.