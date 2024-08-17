Трамп для подготовки к дебатам с Харрис попросил помощи у политика из Гавайев

Экс-лидер США и кандидат в президенты Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщила газета New York Times .

Для подготовки он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Она согласилась помочь ему «отточить атаки» в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Представитель Трампа Кэролин Ливитт подтвердила изданию эту информацию. Советники бывшего президента рассказали, что в 2024 году он будет гораздо больше времени уделять подготовке к дебатам, чем в 2016 и 2020 годах.

Ранее Трамп дал интервью основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Он раскритиковал свою соперницу Камалу Харрис, назвав ее «радикальной левой сумасшедшей» и «некомпетентной». Также политик пообещал в случае переизбрания наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что Белому дому нельзя допускать дальнейшего сближения Китая и России.