Трамп пообещал опубликовать результаты тестов на умственные способности

Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos
Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский экс-лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп покажет публике результаты пройденных им медицинских обследований и тестов на умственные способности. Об этом он заявил телеканалу CBS.

Он признался, что обнародует результаты с большой радостью. По словам политика, он благополучно прошел медосмотр и получил за него «отличную оценку». Также Трамп рассказал, что блестяще справился с двумя тестами на умственные способности.

Ранее газета The New York Times предположила, что в случае победы республиканца на выборах в стране могут возникнуть протесты, которые президент подавит с помощью военной силы.

В качестве аргумента в издании напомнили, что команда Трампа работала над документами, которые с юридической точки зрения оправдывали намерение использовать армию для урегулирования ситуации в США. Помощники республиканца рассматривали не только задействование военных для охраны границ от нелегалов и борьбы с преступностью, но для подавления протестов, указали в газете.

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