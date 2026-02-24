СБУ начала проверку школы в Сумах из-за преподавания русского языка

Служба безопасности Украины начала проверку после сообщений о работе школы в Сумах, где якобы продолжили вести занятия по русскому языку и литературе. Об этом написало украинское издание Hromadske.

Силовики начали проверку информации о деятельности альтернативного учебного заведения «Асгард». По информации портала, часть занятий там проводят на русском языке, часть — на украинском. При этом учреждение не относится к системе общего образования.

В начале января в Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает запрет на преподавание русского языка в частных образовательных учреждениях. Глава Минкультуры Украины Татьяна Бережная также заявила, что в стране прорабатывают документ о запрете русскоязычной литературы.