На Украине закрыли интернет-магазин из-за продажи книг на русском языке

СБУ закрыла украинский интернет-магазин «Книжный мир» за продажу книг на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины.

Площадку обвинили в распространении российской пропаганды. Среди книг, подпавших под запрет, — «Хозяева Великой евразийской империи: древняя история славян и русов» Дмитрия Белоусова и «Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» Тима Скоренко (в пресс-релизе автором книги почему-то назван некий С. Нечаев).

Накануне СБУ начала проверку в Сумах из-за сообщения, что в одном из городских учебных заведений продолжили преподавать русский язык и литературу. При этом школа относится к альтернативным и не входит в систему общего образования.