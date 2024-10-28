Учения НАТО в Лапландии назвали подготовкой к войне с Россией

Учения на полигоне Роваярви в финской Лапландии по сути представляют собой подготовку к войне с Россией. Такое заявление в интервью ТАСС сделал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Мы наблюдаем системную подготовку военного потенциала противника в нашем приграничье, планомерное развертывание военной инфраструктуры с комплексной отработкой всех компонентов, в том числе наступательных систем», — подчеркнул он.

В этих учениях будут задействованы около 3600 солдат и офицеров из Финляндии, Соединенных Штатов, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции.

Задача учений, по его словам, продемонстрировать боеготовность в стратегически важном регионе на севере в сотрудничестве с союзниками и партнерами Финляндии, а также отработать навыки оперативного управления и контроля.

Ранее стало известно, что страны НАТО проведут до конца года 12 учений. Большая часть пройдет в Финляндии у границы с Россией. При этом американская сторона открестилась от строительства баз в Финляндии.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что блок НАТО увеличил число военных учений, направленных на Арктику. Он подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в этом регионе как на политическом, так и на военно-техническом уровне, если это потребуется.