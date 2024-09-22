Американский посол открестился от строительства баз США в Финляндии

США продолжат проводить вместе с Финляндией военные учения, но предпосылок для создания баз на ее территории нет. Об этом газете Ilta-Sanomat заявил американский посол в Хельсинки Дуглас Хики.

Он подчеркнул, что не видит условий для появления американских баз на финской территории.

О строительстве военного объекта США сообщало издание Svenska Dagbladet. По его данным, база НАТО будет располагаться в Лапландии — рядом с Мурманской областью и Карелией. Объект предадут под контроль Швеции, отметило издание.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала эту новость. По ее словам, новая база будет угрожать российским интересам.

Эксперт объяснила, что НАТО ставит перед собой задачу «полностью нивелировать возможности ответа» России в Балтийском регионе и с выходом в Арктику. Запад воспринимает этот регион как новую линию противостояния, заключила Еремина.