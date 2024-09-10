НАТО начал серию учений у границ России

Страны НАТО начали серию из 12 учений у границ России, которые продлятся до конца года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, три из них — Steadfast Foxtrot в Германии, Ramstein Flag в Греции и Cyber Coalition в Эстонии — пройдут под эгидой самого альянса, а еще семь — в Финляндии, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Турции и Исландии — с привлечением войск НАТО.

Кроме того, учения пройдут в Испании и Италии.

Агентство напомнило, что западные политики и военные неоднократно называли военное столкновение с Россией неминуемым. Еще в июне министр обороны Германии Борис Писториус призвал быть готовым воевать против России к 2029 году.

Ранее стало известно, что бронетанковую бригаду НАТО развернут в Финляндии недалеко от границ с Россией.