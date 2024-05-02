Противники закона об иноагентах в Грузии оставили площадь перед парламентом | 360°

Мир 02 мая 2024, 07:53 Противники закона об иноагентах в Грузии оставили площадь перед парламентом Акция протеста оппозиции перед парламентом Грузии подошла к концу Nicolo Vincenzo Malvestuto/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах. К утру 2 мая на площади перед парламентом остались всего несколько десятков человек, сообщил «Интерфакс».

Оппозиционеры выступили против закона «О прозрачности иностранного влияния». Ситуация обострилась в ночь на 2 мая. Начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе заявил журналистам, что участники акции протеста забаррикадировали входы в здание парламента и бросили некие предметы в одно из помещений.

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По информации агентства, к утру ситуация стабилизировалась. На площади остались лишь несколько десятков человек.

На время митинга в Грузии ввели красный уровень обеспечения безопасности. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что акции оппозиции не помешают парламенту принять закон об иноагентах. Он сказал, что нововведение станет еще одним шагом к вступлению в Евросоюз.