Красный уровень. В Грузии усилили меры безопасности на фоне беспорядков | 360°

02 мая 2024, 03:38
Красный уровень. В Грузии усилили меры безопасности на фоне беспорядков
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне беспорядков
Грузинское руководство приняло решение об усилении мер безопасности из-за продолжающихся акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.
В республике ввели красный уровень безопасности из-за митингов по поводу принятия законопроекта об иноагентах и попыток манифестантов прорваться в здание парламента.
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Согласно принятому документу, находящиеся в здании законодательного органа люди должны его покинуть. Свет как во внутренних помещениях, так и снаружи отключили.
Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии будет принят, несмотря на акции протеста.
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