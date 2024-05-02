Красный уровень. В Грузии усилили меры безопасности на фоне беспорядков | 360°

Мир 02 мая 2024, 03:38 Красный уровень. В Грузии усилили меры безопасности на фоне беспорядков Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне беспорядков РИА «Новости»

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Грузинское руководство приняло решение об усилении мер безопасности из-за продолжающихся акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

В республике ввели красный уровень безопасности из-за митингов по поводу принятия законопроекта об иноагентах и попыток манифестантов прорваться в здание парламента.

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Согласно принятому документу, находящиеся в здании законодательного органа люди должны его покинуть. Свет как во внутренних помещениях, так и снаружи отключили.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии будет принят, несмотря на акции протеста.