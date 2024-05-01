Премьер Грузии объяснил цель принятия закона об иноагентах | 360°

Мир 01 мая 2024, 22:25 Премьер Грузии объяснил цель принятия закона об иноагентах Кобахидзе: закон об иноагентах будет принят, несмотря на протесты РИА «Новости»

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Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии будет принят, несмотря на акции протеста. Об этом, как сообщило агентство IPN, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, такое решение поможет стране получить членство в Европейском союзе.

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В среду, 1 мая, парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении. За принятие документа проголосовали 83 депутата. Окончательное решение по законопроекту состоится через две недели.

Ранее во время демонстрации против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 63 манифестанта. При этом шестеро сотрудников правоохранительных органов серьезно пострадали.