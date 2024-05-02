Участники демонстрации в Тбилиси забаррикадировали вход в парламент | 360°

Мир 02 мая 2024, 04:09 Участники демонстрации в Тбилиси забаррикадировали вход в парламент Участники протеста в Тбилиси забаррикадировали один из входов в парламент РИА «Новости»

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Манифестанты против закона об иноагентах в Тбилиси заблокировали один из входов в грузинский парламент — тот, который до этого пытались прорвать. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники протеста с самого начала демонстрации пытались выломать ворота служебного входа в здание, которые находятся справа от парламента. Там они разожгли огонь, пламя до сих пор не потушили. С помощью огня протестующие сушат промокшую из-за водометов полиции одежду.

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Ворота служебного входа так и не получилось прорвать, правоохранители помешали толпе. Они поливали людей водой и слезоточивым спреем. Из-за этого протестующие построили баррикаду у входа. С нее манифестанты поют песни.

Ранее митингующие в Тбилиси попытались сжечь российский флаг. Ткань не загоралась в течение 10 минут, поэтому разъяренные участники протеста просто разорвали полотно.