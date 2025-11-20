«Уберут же и тебя»: Лукашенко обратился к Зеленскому после отставки министров

Охвативший Украину коррупционный скандал возмутил не только местных политиков, но и западных кукловодов, которые способны убрать с поста лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас все удивляются масштабам украинской коррупции, хотя она была всегда, но только недавно стали известны имена главных фигурантов преступных схем.

«Вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными», — привело заявление Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер отметил, что на Украине говорят о 100 украденных миллионах долларов, но реальные данные могут быть намного выше. Он пояснил, что президент США Дональд Трамп оценил всю помощь стране в 300 миллиардов в американской валюте.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (Зеленским, — прим. ред.) управляли, а сейчас тем более: „Этого убери, этого, этого, этого…“ Убирает. Но уберут же и тебя», — предупредил Лукашенко.

Верховная рада Украины в минувшую среду, 19 ноября, отправила в отставку ставших фигурантами Миндичгейта министра юстиции Геннадия Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

С первого раза это сделать не удалось, потому что оппозиционные фракции заблокировали трибуну парламента, требуя отставки всего правительства.

Теперь к ним присоединились депутаты президентской фракции «Слуга народа». Нардеп Никита Потураев заявил, что своих постов должны лишиться все фигуранты преступной схемы.