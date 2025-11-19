Партия Зеленского потребовала уволить всех фигурантов дела о коррупции

В «Слуге народа» потребовали уволить фигурантов дела о коррупции в энергетике

Представители партии «Слуга народа» потребовали уволить с должностей всех фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Об этом в Facebook* сообщил депутат Верховной рады Никита Потураев.

«Неприкасаемых быть не должно. Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования по деятельности группировки под руководством Тимура Миндича должны быть немедленно освобождены с должностей», — привел парламентарий заявление партии.

В «Слуге народа» выразили полную поддержку работе антикоррупционных органов страны.

Депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале констатировал раскол внутри «Слуги народа».

«Что ж, видим в „Слугах народа“ раскол», — написал он.

Верховная рада ранее в среду уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции и Светлану Гринчук с поста министра энергетики Украины.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.