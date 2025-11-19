Министра юстиции Украины Германа Галущенко отправили в отставку

Решение единогласно приняли 323 депутата. Галущенко занимал пост с 17 июля, до этого с 2021 года был министром энергетики.

Кроме того, в Раде хотят рассмотреть вопрос об отставке его преемницы на посту главы Минэнерго Светланы Гринчук. Они подали заявления после того, как стали фигурантами коррупционного скандала.

На прошлой неделе детективы Национального антикоррупционного бюро провели в министерстве обыски. После этого премьер-министр Юлия Свириденко отстранила Галущенко от должности на время расследования. Сам он согласился с таким решением и добавил, что будет защищать себя в правовом поле.