Глава Минэнерго Украины отправилась в отставку вслед за Галущенко

Депутаты Верховной рады на заседании 19 ноября отправили в отставку главу Минэнерго Светлану Гринчук. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

«Верховная рада Украины решила уволить с должности министра энергетики Украины Светлану Гринчук. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов», — заявили в Раде.

Депутаты приняли решение на фоне информации о коррупционном скандале в энергетическом секторе Украины. Перед этим в Раде проголосовали за увольнение Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины.

НАБУ 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в отрасли энергетики. Агентство показывало кадры с обнаруженными во время обысков сумками, набитыми новыми пачками иностранной валюты.

В среду стало известно, что НАБУ провело обыск у директора по безопасности «Нефтогаза» Виталия Бровко.